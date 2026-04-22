„Schneckenrennen“ um den Titel? Die Formtabelle der Meistergruppe

Halbzeit in der Meistergruppe! Fünf von zehn Runden sind seit dem Ende des Grunddurchgangs absolviert – welche Teams haben seit Mitte März am besten performt?

In der englischen Woche können sich die Szenarien und Ausgangslagen in der ADMIRAL Bundesliga innerhalb weniger Tage stark verändern. Einen Tag nach der Qualifikationsgruppe blickt Sky auch auf die Formtabelle in der Meistergruppe.

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„Schneckenrennen“ um den Meistertitel

Im Meisterrennen gelang es in den vergangenen fünf Runden keiner Mannschaft, sich entscheidend abzusetzen. Titelverteidiger Sturm konnte mit neun Zählern und keiner Niederlage den größten Punktezuwachs verzeichnen. Mit vier Gegentreffern stellen die Steirer auch die beste Defensive in der Meistergruppe.

Während der LASK und Rapid jeweils acht Punkte holten, fuhr Red Bull Salzburg sieben Zähler ein. Eine klare Negativtendenz ist bei der Wiener Austria erkennbar: Bei 13 Gegentoren gelangen den Veilchen nur vier Punkte. Noch schlechter ist Außenseiter Hartberg, die Oststeirer konnten in der Meistergruppe noch keinen Sieg einfahren und sammelten drei Zähler.

Die Formtabelle der Meistergruppe im Überblick

In der Gesamtkonstellation ist Sturm Graz (28) zwei Zähler vor dem LASK (26) Erster in der Meistergruppe. Dahinter lauern Red Bull Salzburg (25) und der SK Rapid (24). Im Gegensatz zu Sturm kann das Verfolger-Trio jedoch vom Stern profitieren, der bei Punktegleichstand für eine Bevorzugung sorgt.

Dahinter kämpfen die Austria (22) und Hartberg (19) wohl nur noch um einen internationalen Startplatz.

Die Tabelle der Meistergruppe nach der 27. Runde

Beitragsbild: GEPA / Bildbearbeitung: KI