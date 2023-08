Al-Hilal macht angeblich bei Napoli-Star Osimhen ernst

Der saudische Fußball-Erstligist Klub Al-Hilal lässt im Werben um einen jungen Superstar nicht locker. Das Team aus Riad erhöhte sein Angebot für Stürmer Victor Osimhen vom italienischen Meister SSC Neapel auf 200 Millionen Euro Ablöse. Dies berichtet der Corriere dello Sport.

Mit einer ersten Offerte von kolportierten 150 Millionen Euro für den 24 Jahre alten Nigerianer und Ex-Wolfsburger, der auch bei diversen europäischen Spitzenvereinen auf dem Wunschzettel stand, war Al-Hilal Ende Juli abgeblitzt. Auch ein Angebot von sagenhaften 300 Millionen Euro für den Franzosen Kylian Mbappe war nicht erfolgreich – Paris St. Germain hätte seinen umstrittenen Star für diese Summe verkauft, Mbappe lehnte aber ab.

Laut Corriere bieten die Saudis Osimhen ein Vertrag über fünf Jahre und ein Gehalt von 50 Millionen Euro pro Jahr. Napoli-Besitzer Aurelio De Laurentiis will Osimhen jedoch nicht ziehen lassen und bietet ihm eine Vertragsverlängerung bis 2027. Der Stürmer war in der vergangenen Saison entscheidend am ersten Meistertitel für Napoli nach 33 Jahren beteiligt.

(SID)

Bild: Imago