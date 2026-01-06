Alaba steht im Real-Kader für Supercup-Duelle

Real Madrid muss auch im spanischen Fußball-Supercup auf Kylian Mbappe verzichten.

Der französische Stürmerstar erholt sich aktuell von einer Knieverletzung und macht deshalb die Reise nach Saudi-Arabien nicht mit. Sehr wohl im Flieger dabei ist ÖFB-Star David Alaba, der aber seit 19. Oktober 2025 kein Pflichtspiel mehr bestritten hat und in den Planungen von Trainer Xabi Alonso kaum eine Rolle spielt. Die „Königlichen“ treffen am Donnerstag im Semifinale auf Atletico Madrid.

Real hofft auf Final-Revanche

Bereits am Mittwoch matchen sich ebenfalls in Jeddah der FC Barcelona und Athletic Bilbao. Das Endspiel geht am Sonntag über die Bühne. Vergangenes Jahr zogen die Königlichen im Finale gegen Barca mit 2:5 den Kürzeren.

Alaba über WM-Teilnahme: „Vorfreude ist riesig“

(APA).

Beitragsbild: Imago.