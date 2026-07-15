Alcaraz kündigt Rückkehr an

Carlos Alcaraz kehrt beim Masters in Cincinnati im kommenden Monat womöglich auf die Tennistour zurück. Der Spanier, der seit April aufgrund einer Verletzung am rechten Handgelenk pausiert, steht auf der Meldeliste für das Turnier vom 13. bis 23. August. Sollte Alcaraz in Cincinnati sein Comeback feiern, könnte er vor den US Open (31. August bis 13. September) noch einmal Spielpraxis sammeln.

Alcaraz, der inzwischen hinter den deutschen Topspieler Alexander Zverev auf Platz drei der Weltrangliste zurückgefallen ist, spielt seit Mitte April nicht mehr auf der Tour. Bei seinem Heimspiel in Barcelona zog er sich aufgrund von Schmerzen im Handgelenk zurück.

Der 23 Jahre alte Ausnahmespieler verpasste neben den French Open zuletzt auch das Highlight in Wimbledon. Ziel bleibt das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York, das er 2025 gegen den derzeitigen Weltranglistenersten Jannik Sinner (Italien) gewann.