Der FC Liverpool hat am dritten Spieltag der UEFA Champions League den zweiten Sieg gefeiert. Der LFC setzte sich an der Anfield Road mit 2:0 gegen die Glasgow Rangers durch. Die Tore für die Reds erzielten Trent Alexander-Arnold per Traumfreistoß und Mo Salah per Elfmeter.

Alexander-Arnold bringt Liverpool per Traumfreistoß in Führung

Salah erhöht per Elfmeter auf 2:0

Bild: Imago