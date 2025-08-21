Kapitän David Raum fiebert dem Bundesliga-Eröffnungsspiel von RB Leipzig bei Bayern München entgegen.

„Ich freue mich richtig darauf, denn es ist gleich so ein All-Eyes-on-us-Spiel“, erklärte der deutsche Fußball-Nationalspieler im kicker-Interview mit Blick auf den Auftakt in der Allianz Arena am Freitag (ab 20.15 Uhr/LIVE bei Sky!). „Die Fans und die Liga schauen auf uns: Die Mannschaften, die auswärts spielen, sitzen im Hotel und schauen es an. Die anderen sitzen daheim vor ihrem Fernseher. Die Bayern sind Meister, wollen sich direkt beweisen“, führte er weiter aus.

Für Leipzig werde die Partie nach einer „durchwachsenen Saison“ ein „guter Gradmesser“. Nachdem RB als Siebter das internationale Geschäft verpasst hatte, sei es „wichtig, wie man sich in so einem Spiel präsentiert“, erklärte der 27-Jährige: „Natürlich zählt das Ergebnis, aber es ist auch für das eigene Gefühl von Bedeutung.“

Raum in neuer Saison Leipzigs Kapitän

Für Raum wird es ohnehin eine besondere Partie. In der vergangenen Woche hatte RB-Trainer Ole Werner mitgeteilt, dass der Abwehrspieler das Kapitänsamt von Verteidiger Willi Orban übernimmt. Als der Coach ihm die Neuigkeit verkündet habe, „habe ich den ganzen Tag das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen“, erzählte Raum: „Es ist eine riesige Wertschätzung für mich, für meinen Weg, für meine Arbeit, für meine Leistungen hier im Verein, in meinem vierten Jahr diese Rolle zu übernehmen.“

(SID).

Beitragsbild: Imago.