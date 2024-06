Österreich startet in einer Woche – am Montag, den 17. Juni – gegen Frankreich in die Gruppenphase der EM 2024: Der ehemalige ÖFB-Team-Keeper Robert Almer, der bei der Endrunde 2016 zwischen den Pfosten stand, spicht im exklusiven Sky-Podcast DAB | Der Audiobeweis über das anstehende Turnier in Deutschland.

„Ralf Rangnick ist ganz klar in dem, was er will und was er nicht will. So wie er in der Öffentlichkeit redet, so spricht er auch mit den Spielern. Dadurch gewinnt er eine gewisse Glaubwürdigkeit“, lobte der 40-Jährige den Teamchef. „2016 war unsere Qualifikationsphase auch relativ gut und wir waren euphorisch. Dann ist ein Schlendrian hereingekommen. Damals hat es nicht gereicht. Du musst bei der EURO zu hundert Prozent da sein, sonst reicht es nicht für die Gruppe“, mahnte Almer das ÖFB-Team zur Vorsicht.

Laut dem Ex-ÖFB-Goalie gibt es einen klaren Unterschied zwischen Spielen in der Qualifikation und der Endrunde selbst: „Die Voraussetzung ist eine ganz andere. Bei der Quali hast du immer wieder eine neue Chance“, so Almer. „Das hast du bei der EURO nicht. Du musst vom Start weg funktionieren. Wenn du in der ersten Partie keinen Punkt holst hast du schon Druck. Das baut Druck auf und wenn du dann anfängst zu diskutieren, was du besser machen könntest ist es schon zu spät.“

Für Almer selbst war die EM 2016 jedenfalls das große Karriere-Highlight: „Auf jeden Fall die EURO. Die Atmosphäre und die Fans sind außergewöhnlich. Wenn das ganze Stadion schreit, die eine Hälfte für Österreich und die andere Hälfte für Frankreich, das ist schon Gänsehaut.“

Der komplette DAB Spezial mit Robert Almer

Bild: GEPA