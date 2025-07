Altach gelingt Achtungserfolg – Rapid gewinnt knapp

Die heimischen Bundesligisten nutzten den Samstagnachmittag für weitere Testspiele. Altach erkämpfte ein starkes Remis gegen den FC Basel, der LASK überzeugte in zwei Partien gegen Hertha Wels und Rapid gewann knapp gegen Brünn.

Der SCR Altach erkämpfte sich im vierten Testspiel der Vorbereitung gegen den Schweizer Meister FC Basel ein 1:1. Gegen das Team rund um Superstar Xherdan Shaqiri präsentierten sich die Vorarlberger mutig und engagiert. Anteo Fetahu erzielte in der Schlussphase per Elfmeter den verdienten Ausgleich für die Rheindörfler, nachdem Basel zuvor durch Ajeti in Führung gegangen war. Bereits zuvor hatte Altach mehrere gute Möglichkeiten – unter anderem durch Diawara, Kronberger und Greil. Ein später Treffer von Gorgon wurde wegen Abseits aberkannt.

LASK mit Sieg und Remis gegen Hertha Wels

Der LASK testete gleich zweimal über je 30 Minuten gegen Neo-Zweitligist Hertha Wels. Die Vormittagspartie entschieden die Linzer mit 4:0 für sich – Sascha Horvath traf doppelt, Kebe und Lebersorger erhöhten.

Im zweiten Spiel trennten sich die Teams 1:1. Nachdem die Gäste in Führung gingen, sorgte Mohamed Sanogo nach einem Freistoß für den Ausgleich.

Rapid mit knappen Erfolg gegen tschechischen Zweitligisten

Auf dem Weg ins Sommertrainingslager legte Rapid einen Stopp in Grein ein und besiegte dort den tschechischen Klub SK Artis Brünn mit 1:0. Louis Schaub erzielte bei hochsommerlichen Bedingungen das einzige Tor des Tages.

Ried verliert gegen deutschen Traditionsverein

Die SV Ried absolvierte in Windischgarsten ihr zweites Testspiel der Sommervorbereitung und unterlag dabei dem deutschen Zweitligisten Dynamo Dresden mit 1:3. Gespielt wurde über 2×60 Minuten. Die Innviertler kamen durch einen Treffer von Julian Mayer zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Zwei späte Gegentore in der Schlussphase entschieden die Partie zugunsten der Gäste.

