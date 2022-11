Altmann erklärt Abseitsentscheidung: Deshalb gab er das Baribo-Tor nicht

via

via Sky Sport Austria

Schiedsrichter Walter Altmann erklärt im Sky-Interview, weshalb er beim Treffer von WAC-Angreifer Tai Baribo auf Abseits entschied, obwohl der Ball von Austria-Verteidiger Matteo Meisl weitergeleitet wurde.

„Es gibt in der Abseitsregel mittlerweile eine ganz klare Aussage, dass der Ball in einer kontrollierten Art und Weise gespielt werden muss (Anm.: von einem Spieler der verteidigenden Mannschaft). Das war es für mich in dieser Situation nicht, weil das Spielen des Balles sogar während eines Zweikampfs war und somit hat der Verteidiger nicht die Chance gehabt, den Ball wirklich kontrolliert zu spielen“, sagt Altmann.