(An)Sturm auf Hütteldorf: Über 5.000 Gäste-Fans erwartet

Darf Sturm Graz bereits am Sonntag den Meistertitel in der ADMIRAL Bundesliga feiern? Wenn es nach den Fans der Grazer geht, dann sieht es danach aus. Über 5.000 Gästefans werden beim Auswärtsspiel gegen den SK Rapid erwartet.

Grazer Invasion in Wien Hütteldorf: Der Gästesektor im Allianz Stadion ist bereits seit Tagen ausverkauft. Und auch in den angrenzenden Sektoren gibt es schon länger keine Tickets mehr. Nur noch im „Block West“, der Fantribüne des SK Rapid, sind noch Tickets verfügbar, in allen anderen Bereichen des Stadions gibt es nur noch Restplätze. Damit kommt es zu einem Novum: Seit Eröffnung des Allianz Stadions im Jahr 2016 war der Block West noch nie der letzte Sektor, in dem noch Tickets für ein Spiel auf nationale Ebene verfügbar waren.

Es werden etwa 5.000 Fans von Sturm Graz in Wien erwartet. Eine vergleichbare Gästefan-Kulisse gab es im Allianz Stadion nur beim Europa-League-Heimspiel gegen Dinamo Zagreb (Gruppenphase 2021/22 – 2:1-Heimsieg für Rapid). Offiziell ist keine Fankleidung der Gästemannschaft in den neutralen Sektoren des Stadions erlaubt.

Sturm kann bei Rapid Meistertitel fixieren

Der Grund für den Fan-Ansturm auf Hütteldorf dürfte die erfreuliche Tabellensituation der Grazer sein. Bei passenden Ergebnissen der Konkurrenz könnte der amtierende Meister seinen Titel mit einem Sieg gegen Rapid erfolgreich verteidigen. Für den Titelgewinn müssten die Grazer mehr Zähler holen als der erste Verfolger WAC. Die Wiener Austria würde sich generell mit dem nächsten Punktgewinn der Grazer – oder einem eigenen Punktverlust – endgültig aus dem Titelrennen verabschieden.

