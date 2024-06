Angeschlagener Oranje-Star wieder im Training

Frenkie de Jong ist am Sonntag ins Training der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft eingestiegen.

Der Spielmacher des FC Barcelona hat wegen einer Knöchelverletzung seit April kein Spiel mehr bestritten und wird möglicherweise das erste oder zweite EM-Spiel noch versäumen. Im abschließenden Gruppenspiel am 25. Juni in Berlin gegen Österreich sollte der 27-Jährige aber dabei sein.

Die erste Partie am 16. Juni gegen Polen könnte noch zu früh für ihn kommen, ebenso wird er vielleicht auch noch am 21. Juni gegen Frankreich pausieren. „Es ist möglich, dass Frenkie es nicht zum ersten Spiel schafft, aber wir können bis zum zweiten oder dritten Spiel warten“, erklärte Teamchef Ronald Koeman am Sonntag. „Aber wenn es so aussieht, als würde er die gesamte Gruppenphase verpassen, müsste ich die Nominierung vielleicht nochmals überdenken“, sagte Koeman.

Die Niederlande absolvieren am Montag in Rotterdam gegen Island ihr letztes Testspiel vor der Reise nach Deutschland zur EM, die am Freitag beginnt.

(APA) / Bild: Imago