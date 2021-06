Angst nach Eriksen-Kollaps: Dänen-Stürmer mit emotionalem Tweet

Eriksen erleidet Herzstillstand

Eriksen war am Samstag beim Auftaktduell seines Nationalteams gegen Finnland in Kopenhagen kurz vor der Halbzeitpause kollabiert. Minutenlang musste der Inter-Profi auf dem Rasen reanimiert werden. “Er war schon weg. Es war ein Herzstillstand”, sagte Morten Boesen, der Teamarzt Dänemarks, am Sonntag.

Mittlerweile ist Eriksen glücklicherweise wieder stabil. Er wird die kommenden Tage noch im Kopenhagener Krankenhaus bleiben und sich dort weiter erholen.