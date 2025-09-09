Antetokounmpo mit Griechenland im EM-Halbfinale

Superstar Giannis Antetokounmpo hat Griechenland zum ersten Mal seit 16 Jahren ins Halbfinale der Basketball-EM geführt.

Das Team um den Ausnahmeathleten vom NBA-Klub Milwaukee Bucks bezwang am Dienstag in Riga Litauen in der Runde der letzten acht mit 87:76 (45:38). In der Vorschlussrunde trifft der zweimalige Europameister am Freitag auf die Türkei.

In hitziger Atmosphäre legte Antetokounmpo vor 10.487 frenetischen Fans, die meisten davon Litauer, 29 Punkte auf. Für die Balten kam Jonas Valanciunas von den Denver Nuggets auf 24 Zähler und 15 Rebounds. Bei der EM 2022 waren Antetokounmpo und Co. in Berlin noch im Viertelfinale an Deutschland gescheitert. 2009 hatte Griechenland letztmals ein EM-Halbfinale erreicht, damals holte das Team am Ende Bronze.

(SID) / Bild: Imago