BC Vienna-Coach Naglic: „Momentan haben wir leider wirklich keine gute Option auf der Point Guard Position“

Die Kapfenberg Bulls gewinnen gegen den BC GGMT Vienna im ersten Viertelfinal-Playoff Match mit 80:74.

Die Stimmen zur Partie

Kapfenberg Bulls – BC GGMT Vienna, 80:74 (39:36)

Mike Coffin (Headcoach Kapfenberg Bulls)

…über den Sieg: „Jetzt ist jeder Sieg wichtig. Die Mannschaft hat ausgezeichnet gekämpft heute. Heute hat sich der Wille zum Spielen und Kämpfen bei jedem gezeigt. Wir haben gezeigt, was für ein Potential wir haben.“

…ob Kapfenberg schon in Playoff-Form ist: „Es war jetzt nur ein Spiel. Wir müssen jetzt konstant eine gute Leistung bringen. Wir schauen ab sofort von Spiel zu Spiel. Wir schauen, dass wir ein Spiel in Wien gewinnen können.“

…über Justin Briggs: „Er ist sehr wichtig. Als er hergekommen ist, haben wir davor noch telefoniert und ich habe ihm gesagt, dass es sein kann, dass er nichts spielt. Wir haben nicht gewusst, wie gut er ist. Er hat sich aber gut integriert. Er ist ein unglaublicher Athlet und sehr wichtig für uns. Er hat aber auch viel zu lernen.“

…über die Leistung von A.J. Turner: „Er hat bis jetzt noch nicht einmal trainiert. Er hat ein paar Fast-Break Übungen gemacht, aber ein richtiges Fünf gegen Fünf hat er bis jetzt im Training nicht gespielt. Er ist ein unglaublicher Spieler und hat sich richtig gut entwickelt über die letzten Jahre. Ich bin glücklich für ihn. Er muss aber konstant jetzt seine Leistung bringen.“

…über die Serie zwischen den Kapfenberg und BC Vienna: „Wir müssen in Wien jetzt diese Leistung nochmal bringen und dann schaut es gut aus. Es ist wichtig, dass wir jetzt konstant bleiben und immer unsere Energie bringen.“

A.J. Turner (Kapfenberg Bulls)

…über BC Vienna: „Sie sind ein guter Gegner. Ich bin froh wieder spielen zu können. Wir haben einen nötigen Sieg jetzt geholt.“

…über seine Verletzung am Knie: „Es fühlt sich gut an. Während dem Spielen hatte ich keine Schmerzen. Ich konnte mich gut bewegen, also alles gut.“

…über seine 20 Punkte in 21 Minuten Spielzeit: „Ich war einfach glücklich wieder spielen zu können. Was immer auch mein Team von mir braucht, ich werde es ihnen geben.“

Michael Schrittwieser (Assistance Coach Kapfenberg Bulls)

…über den Spielstil der Wiener: „Ja der Gegner spielt jetzt viel „europäischer“, wie noch vor ein paar Monaten. Das sollte uns eigentlich liegen. Wir haben uns zwar gut vorbereitet. Unser einziger Fokus ist aber, dass die Mannschaft fit ist. Das waren wir nicht in den letzten zwei Monaten. Heute ist es ein kleiner Schritt nach vorne. Wenn wir fit bleiben, dann können wir auch Spiele gegen die Vienna gewinnen.“

Aramis Naglic (Headcoach BC Vienna)

…über das Spiel: „Wir haben leider wirklich keine gute Option auf der Point Guard Position im Moment. Wir hatten aber auch zu viele Turnovers, denn wir brauchen noch Zeit, um uns an die Intensität von Kapfenberg zu gewöhnen. Wir haben die letzten sechs Spiele in der unteren Liga gespielt, wo alles viel einfacher war und die Teams dich nicht für deine Fehler bestrafen. Kapfenberg ist eben ein ernster Gegner. Aber sonst war es ganz gut. In den Rebounds haben wir gewonnen. Die Wurfquote war auch ok. Aber um die Turnovers müssen wir uns noch im Training kümmern.“

…über ein mögliches Comeback von Richaud Pack in der Serie: „Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe der Paul Radakovics kann bald wieder helfen. Das ist aber auch nicht sicher. Es ist aber nicht alles Mustafas Schuld. Das Spiel war sehr intensiv. Er war ganz allein und musste den Ball nach vorne bringen. Viele anderen Spieler mussten ihn aushelfen, die nicht den Ball nach vorn bringen können. Da tun wir uns schwer und Kapfenberg weiß das. Jetzt wissen wir aber welches Spiel sie spielen und wir werden stärker am Samstag sein.“

…wie man sich auf das nächste Spiel vorbereitet: „Wir werden einen Weg finden, wie wir den Ball einfach und schnell nach vorne bringen. Das ist nicht leicht. Wir werden versuchen ein paar kleine Änderung in der Defensive zu machen.“

Jason Detrick (BC Vienna)

…über das Spiel: „Es war ein sehr schwieriges und physisches Spiel. Es gab Momente, aber in den wichtigen Momenten haben wir es einfach nicht ordentlich fertig gespielt. Sie haben manchmal sehr viel Druck gemacht, was zu vielen Turnovers von uns geführt hat.“

…was im nächsten Spiel besser laufen muss: „Wir dürfen einfach nicht mehr so viele Turnovers machen. Wir müssen effizienter in der Offensive sein. Wir haben schon lange nicht mehr gegen so eine Mannschaft gespielt, die so einen Druck ausüben kann. Jetzt wissen wir gegen wen wir spielen und müssen einfach besser im nächsten Spiel exekutieren.“

Stjepan Stazic (Vorstand BC Vienna)

…auf die Frage, ob der Fokus noch auf der aktuellen Saison liegt oder schon auf die kommende gerichtet ist: „Das macht mein Bruder mit dem Trainerteam und mit unseren neuen Sponsoren. Ich gebe meine Meinung dazu. Aber ich glaube, wir sind sehr gut geformt und das hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Das ist wirklich nicht meine Aufgabe. Ich kann mit den Jungs über spielerische Aspekte reden. Aber aller andere Sachen entscheiden der Peter, der Aramis und unsere Sponsoren.“

…ob die Sponsorenverträge für die nächste Saison schon verlängert sind: „Absolut, es ist schon auf die nächste Saison verlängert. Ich hoffe sie werden auch lange bleiben.“

…ob ein Titel in der Saison noch realistisch ist: „Hätten wir zwei Spiele mehr gehabt, zum richtigen Zeitpunkt, dann wären wir Erster gewesen. Ist uns nicht gelungen. Wir hatten sehr viele Verletzungen. Wir sind keine Außenseiter. Wenn wir den Richaud Pack zurückgewinnen und wenn wir weiter gut spielen, dann ist alles möglich. Nächste Saison werden wir noch stärker sein.“

Beitragsbild: GEPA