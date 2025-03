Argentinien-Keeper Emiliano Martinez ist beim 4:1-Kantersieg gegen Brasilien in der WM-Qualifikation nicht nur wegen einer starken Leistung am Feld aufgefallen.

Der 32-Jährige feierte mit seiner Mannschaft in Buenos Aires den höchsten Sieg gegen den südamerikanischen Erzrivalen seit 1964. Julian Alvarez (4.), Enzo Fernandez (12.) und Alexis Mac Allister (37.) sorgten bereits in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse. Zwischenzeitlich hatte Matheus Cunha verkürzt (26.). Den Treffer zum Endstand erzielte Giuliano Simeone bereits in der 71. Minute.

Nur wenige Minuten später trat Martinez mit einer ungewöhnlichen Aktion in Erscheinung, die vor allem bei den Brasilianischen Fans, aber auch bei seinem eigenen Trainer Lionel Scaloni für Aufsehen sorgte. Nach einem Rückpass aus dem Mittelfeld gaberlte der Keeper den Ball im eigenen Strafraum ein paar Mal, bevor er einen weiten Ausschuss tätigte.

Es war nicht das erste Mal, dass der Keeper mit seinen Aktionen für negatives Aufsehen sorgte. Nach dem WM-Finalsieg 2022 in Katar fiel der 32-Jährige mit einer obszönen Geste auf und verspottete Frankreich-Star Kylian Mbappe. Erst im vergangenen September wurde Martinez zudem wegen einer weiteren Jubel-Provokation vom Fußball-Weltverband FIFA für zwei Spiele gesperrt. Der Keeper hatte nach dem 3:0-Sieg im Finale der Copa America gegen Chile erneut eine obszöne Geste gezeigt.

