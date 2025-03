Arnautovic eine Option für Rapid? Katzer äußert sich

Aleksandar Dragovic hatte zuletzt bei DAB | Der Audiobeweis seinen ehemaligen ÖFB-Teamkollegen Marko Arnautovic als „Rapidler“ geoutet. Könnte es daher im Sommer zu einem Sensations-Wechsel kommen? Sky hat in der neuen Folge des Podcasts bei Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer nachgefragt, ob eine Verpflichtung des Rekordteamspielers tatsächlich eine Option wäre.

„Die Frage ist ja nicht nur, was Rapid will, sondern auch, was Marko Arnautovic will. Ob er sich vorstellen kann, dass er für uns spielt. Ich glaube, dass er ein sehr guter Spieler ist, dass wir in der Offensive schon das eine oder andere Thema haben im Sommer und er ein herausragender Spieler ist. Das hat er jetzt auch wieder bewiesen, im ersten Spiel gegen die Serben. Für mich einer der auffälligsten Spieler, hat unglaubliche Qualität. Aber die Frage ist halt auch, ob man so einen Spieler bekommt“, sagt Katzer und fügt an: „Also wenn wir Marko Arnautovic bekommen könnten – im Gesamtkonzept – dann glaube ich, wird sich kein Verein in Österreich wehren, den Marko Arnautovic zu unterschreiben und auch nicht der SK Rapid. „

Arnautovic spielte in seiner Jugend bereits für Rapid, aber auch für die Wiener Austria sowie die Vienna und den Floridsdorfer AC. Der Vertrag des ÖFB-Stars von Inter Mailand läuft im Sommer aus. Arnautovic könnte daher ablösefrei geholt werden.

DAB | Der Audiobeweis #253 mit Markus Katzer