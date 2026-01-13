Arroganz-Anfall geht nach hinten los: Ex-Salzburger Szoboszlai in der Kritik

Das FA-Cup-Spiel des FC Liverpool war gegen den FC Barnsley eine klare Angelegenheit. Dennoch sorgte Dominik Szoboszlai mit einer kuriosen Aktion für viel Kritik.

Nach einem missglückten Angriff der Gäste wollte Szoboszlai den Ball per „Fersler“ zurück zu Torhüter Alisson Becker passen. Doch das ging gehörig schief!

Der Ungar versuchte, das Spielgerät gekonnt mit der Ferse zurückzulegen. Bei dem Versuch stolperte er aber und legte Bransley-Stürmer Adam Philipps auf, der locker zum 1:2-Anschlusstreffer vollendete.

Für diesen Bock erntet Szoboszlai jetzt ordentlich Kritik. „Ich fand das etwas respektlos“, sagte Barnsley-Trainer Conor Hourihane auf der Pressekonferenz nach der Partie. „Ich glaube nicht, dass er das gegen Chelsea oder Arsenal in einem Champions-League-Spiel tun würde. Es ist natürlich ein unglaubliches Gefühl und eine tolle Stimmung für Adam, aber um ehrlich zu sein, war das ein wenig respektlos von ihrem Spieler.“

„Eine seltsame Entscheidung“

Auch LFC-Trainer Arne Slot fand die Szene wenig amüsant: „Ich finde, das sollte man weder in einem Premier-League-Spiel noch in einem Ligapokalspiel, einem Freundschaftsspiel oder einem Training tun. Es ist eine seltsame Entscheidung, und ich habe auch meine Meinung dazu, aber ich behalte sie lieber für mich und spreche mit Dom (gem. Dominik Szoboszlai; Anm. d. Red.) darüber.“

Trotz des kuriosen Gegentores ließ sich Liverpool nicht beirren. Florian Wirtz und Hugo Ekitike sorgten in den Schlussminuten für den 4:1-Endstand und das ungefährdete Weiterkommen der Reds.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago