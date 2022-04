Arsenal besiegt Chelsea im North-West London-Derby

Arsenal schlägt Stadtrivalen Chelsea in einem torreichen 4:2 und macht wichtige Punkte im Kampf um die Champions League-Startplätze.

In den ersten 30 Minuten raschelt der Ball gleich vier Mal im Netz. Edward Nketiah (13.) bringt Arsenal in Front, nur vier Minuten später kann Chelsea durch Timo Werner mit einem abgefälschten Schuss zum 1:1 ausgleichen (17.). Emile Smith Rowe bringt Arsenal mit 2:1 an der Stamford Bridge wieder in Führung (27.), ehe fünf Minuten später Chelsea durch César Azpilicueta erneut ausgleichen kann (32.).

Doch in der zweiten Hälfte bringt Arsenal das Spiel zum kippen und kann durch den zweiten Treffer von Nketiah (57.) und Bukayo Saka (90.+2) den Sack zu machen.

