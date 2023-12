Arsenal gibt mit Pleite bei Aston Villa Tabellenführung ab

Der FC Arsenal hat am 16. Spieltag der Premier League die Tabellenführung abgeben müssen. Die „Gunners“ unterlagen dem formstarken Aston Villa von Ex-Trainer Unai Emery mit 0:1. Damit fällt Arsenal mit 36 Punkten hinter das nun erstplatzierte Liverpool (37 Punkte) zurück. Die „Reds“ gewannen ihr Auswärtsspiel bei Crystal Palace spät mit 2:1 (Spielbericht + VIDEO-Highlights).

Villa gelang vor heimischer Kulisse das nächste Husarenstück. Kapitän John McGinn schoss in der 7. Minute den schlussendlich entscheidenden Treffer zum 15. Heimsieg von Villa in der Liga in Folge. Arsenals vermeintlicher Ausgleich durch Kai Havertz in der Schlussphase zählte aufgrund eines Handspiels des Deutschen nicht.

Eine herbe Niederlage setzte es auch für Manchester United. Die sechstplatzierten Red Devils gingen zu Hause gegen Bournemouth mit einem 0:3 vom Rasen. Sasa Kalajdzic kam beim 1:1 seiner Wolverhampton Wanderers (12.) gegen Nottingham Forest erst in der Nachspielzeit ins Spiel.

(APA) / Bild: Imago