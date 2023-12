United kassiert deutliche Heimpleite gegen Bournemouth

Dominic Solanke brachte die Gäste bereits früh in Führung (5.), Philip Billing (68.) und Marcos Senesi (73.) entschieden die Partie in Halbzeit zwei. Nach einem starken November lässt United im Dezember wieder einmal Punkte liegen. Zuletzt holte United durchwachsene Ergebnisse in allen Bewerben. In der Premier League liegen die „Red Devils“ vorerst auf Platz sechs, in der Champions League steht man vor dem letzten Spieltag – an dem man auf die Bayern trifft – vor dem Aus.