Arsenal-Pleite: Unglaublicher Chelsea-Rekord bleibt bestehen

Durch die Pleite des FC Arsenal gegen Manchester United steht nun fest: Ein unglaublicher Rekord des FC Chelsea in der Premier League wird auch in dieser Saison nicht gebrochen werden.

Es war die Saison 2004/2005: Die „Blues“ starteten in ihrer ersten Saison unter Star-Trainer Jose Mourinho voll durch. Am Ende stand nicht nur die erste Meisterschaft der Londoner seit 1955, sondern auch ein beeindruckender Rekord.

In dieser Saison kassierte Chelsea bei 72 erzielten Treffern nur insgesamt 15 Gegentore in der Liga. Ein Rekord, der bis heute anhält.

Bei den Gunners machte man sich nach einem starken Saisonstart Hoffnungen, den Rekord womöglich zu brechen. „Wir wollen diese Rekorde brechen“, sagte Arsenal-Trainer Mikel Arteta im Oktober. „Am Ende geht es natürlich um Titel. Aber je mehr Rekorde wir brechen können, desto näher kommen wir an das heran, was wir eigentlich erreichen wollen. Dieser Defensiv-Rekord ist wirklich gut, aber um ihn zu erreichen müssen wir konstanter werden.“

Spätestens seit dem 23. Spieltag wird das für die „Gunners“ aber nicht mehr möglich sein. Gegen Manchester United kassierte Arsenal die Saison-Gegentore 15, 16 und 17. Der Chelsea-Rekord ist damit dahin, in der Tabelle ist man allerdings noch vier Punkte vor den ersten Verfolgern Manchester City und Aston Villa.

Chelsea-Legende Terry meldet sich zu Wort

Nach dem PL-Topspiel zwischen den „Gunners“ und den „Red Devils“ meldete sich Chelseas früherer Kapitän und Vereinslegende John Terry in den sozialen Medien zu Wort: „Der Rekord ist für ein weiteres Jahr sicher. Wir sehen uns 2027.“

An seinen Partner in der Innenverteidigung während der Rekordsaison, Ricardo Carvalho, schreibt der 45-Jährige in einem weiteren Posting: „Ricky, es ist 2004/05. Lass uns einen Rekord aufstellen der nie gebrochen wird!“ Zumindest in dieser Saison wird es jedenfalls nicht passieren.

