Arsenal will Atletico Madrid wie in CL-Ligaphase bezwingen

Arsenal hat Atletico Madrid am 21. Oktober 2025 im dritten Spiel der Champions-League-Ligaphase mit 4:0 in die Schranken gewiesen.

Mehr als ein halbes Jahr später haben die beiden Teams ihren Premierentriumph in der „Königsklasse“ noch immer im Visier und kämpfen vorerst einmal gegeneinander um den Einzug ins Endspiel. Partie eins des zu Saisonbeginn nicht unbedingt zu erwarten gewesenen Halbfinalduells steigt am Mittwoch (21.00 Uhr) auf spanischem Boden.

HIGHLIGHTS | FC Arsenal – Atlético Madrid 4:0

„Es ist außergewöhnlich, wieder einmal im Halbfinale zu stehen. Wir haben großes Vertrauen in unsere Spielweise, sind bereit und werden gegen eine großartige Mannschaft alles geben“, sagte Atletico-Trainer Diego Simeone. Das „riesige Ziel“, einmal die Trophäe stemmen zu dürfen, verfolgt er bereits seit seinem Amtsantritt im Dezember 2011. Druck verspürt er aber keinen. „Es ist ein Fußballspiel, und letztendlich sind es die Fußballer, die diese Spiele entscheiden.“ Einer davon ist Koke, der den Anpfiff herbeisehnt. „Je näher der Tag rückt, desto mehr verspürt man dieses nervöse Kribbeln im Bauch, wie beim ersten Date mit einem Mädchen, das man mag“, erläuterte Atleticos Kapitän.

Starke Offensive gegen Top-Defensive

Das Prunkstück der Gastgeber ist klar die Offensive, mit 34 Toren (bei 26 Gegentoren) wurden so viele erzielt wie zuvor nie in einer Europacupsaison. Mehr Treffer haben nur die ebenfalls im Halbfinale vertretenen Mannschaften von Titelverteidiger Paris St. Germain und Bayern München (je 38) geschafft. Vor allem Julian Alvarez (9) und Alexander Sörloth (6) gilt es von den Londonern im Griff zu behalten. Arsenal traf demgegenüber „nur“ 27 Mal, hat dafür aber klar die Vorzüge in der Defensive. Mit nur fünf Gegentoren in zwölf Partien und acht Zu-Null-Auftritten sind die noch unbesiegten „Gunners“ in diesem Bereich unangefochtener Spitzenreiter.

Auch in der Liga hielten die Londoner zuletzt ihr Tor sauber, dank eines 1:0 gegen Newcastle kehrten sie am Samstag an die Tabellenspitze der Premier League zurück, wobei der drei Punkte zurückliegende Verfolger Manchester City eine Partie weniger ausgetragen hat. „Wir haben nach der Niederlage gegen Manchester City einen Restart gemacht. Spiel eins wurde erfolgreich erledigt. Hoffentlich geht es so weiter“, verlautete Arsenal-Coach Mikel Arteta. Für sein Team könnte es nach drei sieglosen Pflichtspielen mit zwei Niederlagen ein Befreiungsschlag gewesen sein.

Auf diesen Effekt hofft aber auch Atletico. Das Heim-3:2 gegen Athletic Bilbao am Samstag war der erste Erfolg nach vier Pflichtspielniederlagen, darunter das im Elfmeterschießen verlorene Copa-del-Rey-Endspiel gegen Real Sociedad. Sowohl Atletico als auch Arsenal schnuppern zum vierten Mal Halbfinalluft. Die Madrilenen verloren 2014 und 2016 in der Folge erst im Finale, 2017 war im Halbfinale gegen Real Madrid Endstation. „Wir leben in der Gegenwart, es gibt keinen Unterschied zu den anderen Halbfinalspielen, wir treffen wieder auf eine großartige Mannschaft“, unterstrich Koke.

Martinelli: „Wartet komplett anderes Spiel“

Die Engländer waren nur 2006 gegen Villarreal erfolgreich, 2009 gegen Manchester United und vergangene Saison gegen PSG kam das Aus. In der CL treffen die beiden Teams erstmals in der K.o.-Phase aufeinander, sehr wohl gab es aber in der Europa League 2018 ein Semifinal-Aufeinandertreffen, bei dem Atletico nach einem Auswärts-1:1 und Heim-1:0 die Oberhand behielt. Die Engländer blicken lieber auf das 4:0 im Herbst zurück. „Wir haben damals ein richtig gutes Spiel gemacht“, sagte Mittelfeldspieler Declan Rice. Kaufen könne man sich darum laut Stürmer Gabriel Martinelli aber nichts. „Jetzt wartet ein komplett anderes Spiel“, betonte der Brasilianer.

Personalprobleme gibt es in beiden Lagern. Bei Arsenal, das die jüngsten sieben Spiele gegen spanische Teams in der CL gewonnen hat, ist neben den Ausfällen von Mikel Merino und Jurrien Timber der Einsatz der angeschlagenen Kai Havertz, Eberechi Eze und Riccardo Calafiori fraglich. Bei Atletico stehen Pablo Barrios und Jose Maria Gimenez fix nicht zur Verfügung, David Hancko und Ademola Lookman könnten auch ausfallen.

(APA) / Artikelbild: Imago