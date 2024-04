ATP München & ATP Barcelona: Thiem und Ofner heute live auf Sky Sport Austria

Das Erstrundenspiel von Dominic Thiem beim ATP 250-Turnier in München gegen Alejandro Moro Canas im zweiten Spiel nach 11:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Das Erstrundenspiel von Sebastian Ofner beim ATP 500-Turnier in Barcelona gegen Pavel Kotov heute im vierten Spiel nach 11:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

>>>Mit dem Sky X-Traumpass die ATP-Tour live streamen<<<

Die ATP- und WTA-Turniere werden bis 2028 von Sky in Österreich übertragen

Dominic Thiem schlägt am heutigen Montag beim ATP 250-Turnier in München auf. Der Niederösterreicher trifft auf Alejandro Moro Canas. Der Spanier ist im ATP-Ranking derzeit auf Platz 240 zu finden. Zu sehen ist das Match im zweiten Spiel nach 11:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1.

In dieser Woche geht es für Sebastian Ofner nach dem Masters in Monte-Carlo beim ATP 500 Turnier in Barcelona weiter. In der ersten Runde wartet auf Österreichs Nummer eins der Russe Pavel Kotov. Der Sieger trifft in der zweiten Runde auf den Griechen Stefanos Tsitsipas, welcher in der Vorwoche das Masters in Monte-Carlo für sich entscheiden konnte. Wie sich Ofner zum Auftakt in Barcelona schlägt, ist heute im vierten Spiel nach 11:00 Uhr auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Die ATP- und WTA Turniere live bei Sky Sport

Bis 2028 wird Sky Sport das neue Zuhause fürs Frauen- und Herrentennis und im Rahmen eines Fünfjahresvertrages das ganze Jahr über beste Live-Action direkt zu den Fans bringen. Mit jetzt über 80 Turnieren in 48 Wochen zeigt kein Sender mehr Tennis auf Weltklasseniveau.

Beitragsbild: Imago