Auch Sabitzer verletzt: Personalsorgen bei BVB vor Duell mit Sturm

Nach dem Befreiungsschlag gegen RB Leipzig sind die Personalsorgen von Borussia Dortmund nochmal größer geworden, am Dienstag trifft der BVB bereits wieder auf Sturm Graz (Dienstag ab 20 Uhr live & exklusiv bei Sky Sport Austria!).



ÖFB-Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer, ohnehin angeschlagen ins Spiel gegangen, musste in der 67. Minute vom Feld. Dies sei kein gutes Zeichen, weil Sabitzer kein Spieler sei, der sich auswechseln lassen würde, „wenn es irgendwie gehen würde“, sagte Trainer Nuri Sahin: „Aber es ging gar nicht mehr, der Muskel hat komplett zugemacht. Wir müssen die nächsten Stunden, die nächsten Tage abwarten.“

Schon vor dem 2:1 (1:1) gegen RB hatte der BVB zehn Ausfälle zu beklagen. Sabitzer, Ramy Bensebaini, Jamie Gittens und Felix Nmecha gingen angeschlagen ins Spiel. „Es würde mich nicht mehr überraschen, wenn jetzt noch einige dazukommen“, kommentierte Sahin. Wer am Dienstag für den BVB in der Champions League gegen Sturm Graz auflaufen kann, wird sich kurzfristig entscheiden.

Vor BVB vs. Sturm: Can hilft in Innenverteidigung aus

„Wir gehen auf dem Zahnfleisch, die Jungs und ich brauchen eine kurze Pause“, sagte Sahin im ZDF. Nach dem Duell gegen Österreichs Meister geht es in der Bundesliga noch zum FSV Mainz 05 (Samstag ab 15:15 Uhr live bei Sky), ehe die Länderspielpause ansteht.

Kapitän Emre Can, der in Abwesenheit der verletzte Innenverteidiger Waldemar Anton und Niklas Süle in der Abwehrzentrale aushelfen musste, lobte die Mannschaft für die starke Leistung gegen Leipzig. „Chapeau“, sagte er bei Sky: „Die Ergebnisse und die Verletzten der letzten Wochen sind unser Schicksal, wir müssen dagegen ankämpfen. Wir dürfen nicht meckern, weiter geht es. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen.“

Sabitzer-Ausfall fürs Nationalteam?

Sollte indes bei Sabitzer eine muskuläre Verletzung vorliegen, könnte es auch mit einem Einsatz für das Nationalteam in der Nations League eng werden. In weniger als zwei Wochen absolviert Österreich seine beiden letzten Nations-League-Spiele in Kasachstan (14. November) und gegen Slowenien in Wien (17. November).

