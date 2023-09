Auch Sturm zeigte Interesse: Seidl erklärt Wechsel-Entscheidung pro Rapid

ÖFB-Teamspieler Matthias Seidl hatte im Sommer Vertragsangebote vom SK Sturm und vom SK Rapid vorliegen. Der 22-Jährige entschied sich letztlich für die Grün-Weißen, wo er sich auf Anhieb als Stammspieler etablierte und mit sechs Torbeteiligungen in den ersten zwölf Spielen starke erste Wochen erlebte.

Vor dem Duell am Sonntag gegen Sturm (ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1) hat der Mittelfeldspieler erklärt, was am Ende den Ausschlag für Rapid gegeben hat.

„Ich hatte bei Rapid ein super Gefühl. Die Verantwortlichen wollten mich unbedingt und ich habe super ins System gepasst. Im Endeffekt bin ich froh, dass ich zu Rapid gegangen bin“, sagte Seidl.

„Die ersten Wochen waren sehr positiv, da ist hier ein richtiger Schritt nach vorne gegangen. Ich will weiter Gas geben, mich weiterentwickeln und dann schauen wir mal, was noch kommt“, so Seidl weiter.

Auf Rapid warten zwei Highlights

In den nächsten beiden Runden warten auf den SK Rapid mit dem Duell gegen Sturm am Sonntag und dem Wiener Derby eine Woche später zwei absolute Highlightpartien, auf die sich der Rapid-Spielmacher „riesig freut“.

„Da warten zwei super Gegner auf uns. Erstmal wollen wir gegen Sturm beim Heimspiel drei Punkte einheimsen – wir haben bekanntlich ja seit drei Heimspielen nicht mehr gewonnen. Die drei Punkte wären wieder mal wichtig“, blickte Seidl auf das Duell gegen Sturm voraus.

„Sturm ist ein richtig starker Gegner. Sie spielen mit richtig hoher Intensität und auf das müssen wir uns einstellen. Aber ich glaube, dass wir richtig gut dagegenhalten und die drei Punkte mitnehmen können“, sagte Seidl.

Bild: GEPA