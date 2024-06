„Auf einer Stufe mit Cordoba“: Krankl schwärmt nach ÖFB-Sensation

Nach dem grandiosen 3:2-Sieg von Österreich gegen die Niederlande schwärmt Goleador und Sky-Experte Hans Krankl von der Leistung des ÖFB-Teams.

„Ein grandioses Match, eine grandiose Leistung dieser Mannschaft. Gänsehaut! Das steht auf einer Stufe mit Cordoba, die Geschichte wiederholt sich“, sagte Krankl nach der Partie gegenüber Sky.

Für den Siegtorschützen beim legendären 3:2-Erfolg im Jahr 1978 gegen Deutschland war das Duell gegen Oranje „bislang eines der besten Spiele dieser EM.“

Krankl: „Jetzt ist alles möglich“

Für den weiteren Turnierverlauf traut Krankl der Rangnick-Elf viel zu. „Jetzt ist für uns wirklich alles möglich. Österreich war neben Spanien das Team, das bei diesem Turnier am meisten überzeugt hat“, sagte Krankl.

Im EM-Achtelfinale bekommt es das ÖFB-Team am Dienstag, 2. Juli entweder mit der Türkei, Tschechien oder Georgien zu tun. Die Entscheidung über den ÖFB-Gegner in der Runde der letzten 16 fällt am (morgigen) Mittwoch.

