Aufstellung: So startet das ÖFB-Team gegen San Marino

Mit San Marino wartet am Donnerstagabend auf dem Weg zur WM 2026 eine Pflichtaufgabe auf das ÖFB-Team. Verzichten muss ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick gegen den Fußball-Zwerg auf Stammspieler Christoph Baumgartner.

Gegen den Letzten der FIFA-Weltrangliste geht es für Rangnick auch um die Tordifferenz, Arnautovic und Gregoritsch bilden daher wohl eine Doppelspitze.

Dahinter agiert im Mittelfeld ein Quartett aus Sabitzer, Seiwald, Laimer und Schmid. Die Abwehrreihe bilden neben Kapitän Alaba noch Danso, Prass und Posch. Im Tor startet Pentz.

Die ÖFB-Startelf gegen San Marino

Bild: GEPA