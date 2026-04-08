Aufstellungen: So starten Barcelona & Atletico ins CL-Viertelfinale

Beim Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League könnte der FC Barcelona bereits zum vierten Mal in dieser Saison gegen Atletico Madrid gewinnen – die Aufstellungen beider Teams im Überblick!

Erst am vergangenen Wochenende setzte sich die Mannschaft von Hansi Flick in der Liga mit 2:1 gegen Atletico durch und machte damit einen vorentscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft. Insgesamt entschied Barcelona drei der bisherigen vier Saisonduelle für sich – und geht mit Selbstvertrauen in das heutige Aufeinandertreffen.

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FC Barcelona vs. Atletico Madrid – die Aufstellungen im Überblick

FC Barcelona

Atletico Madrid

Beitragsbild: Imago