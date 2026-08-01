Aufstellungen: So starten die WSG und Sturm in die neue Saison

Der vom LASK entthronte Vizemeister Sturm Graz startet am heutigen Samstag den Kampf um die Rückkehr als Nummer eins der ADMIRAL Bundesliga.

Sturm will im Innsbrucker Tivoli Stadion bei der WSG Tirol (ab 16:45 Uhr LIVE & EXKLUSIV bei Sky Sport Austria) den starken Saisonstart mit drei Siegen im nationalen Cup und der Champions-League-Qualifikation fortsetzen.

So starten die beiden Teams in die erste Runde der neuen Bundesliga-Saison:

Aufstellung WSG Tirol

Aufstellung Sturm Graz