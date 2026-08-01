Offiziell: Ex-Rapid-Spieler Sangare wechselt in die Premier League

Wie Sky bereits berichtet hatte, wechselt Mamadou Sangare zum FC Brentford. Der Premier-League-Klub bestätigte am Samstag die Verpflichtung des 24-jährigen Mittelfeldspielers vom RC Lens.

Brentford lässt sich den Transfer des malischen Nationalspielers knapp 50 Millionen Euro kosten. Sangare unterschreibt bei den „Bees“ einen langfristigen Vertrag bis 2031 und wird damit zum teuersten Neuzugang der Klubgeschichte.

Für den SK Rapid zahlt sich der Wechsel ebenfalls aus. Die Hütteldorfer hatten sich beim Verkauf Sangares an den RC Lens eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert und dürfen sich nun über knapp sechs Millionen Euro freuen.