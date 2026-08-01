Aufstellungen: So starten Salzburg & Hartberg ins erste Saisonspiel

Die Salzburger blicken vor dem Start gegen den TSV Hartberg gerne auf die Statistik, ging doch seit 2016 kein erstes Ligaspiel verloren. Bei einem Saisonauftakt zu Hause gab es gar seit 2000 keine Niederlage.

„Wir wollen am Samstag unsere Pflicht erfüllen, das erfolgreiche Pokalspiel hilft auf jeden Fall“, sagte Salzburgs Coach Danny Röhl vor seinem Ligadebüt. (ab 19:00 Uhr LIVE & EXKLUSIV bei Sky Sport Austria)

So starten die beiden Teams in die erste Runde der neuen Bundesliga-Saison:

Aufstellung Red Bull Salzburg

Aufstellung TSV Hartberg