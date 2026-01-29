Sturm Graz bestreitet heute sein Abschlusspiel in der aktuellen Europacup-Saison: Zum Ende der Ligaphase trifft Österreichs Meister zuhause auf den norwegischen Gegner Brann Bergen (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit Sky X live!).

Die Grazer sind in der Europa League zwar schon fix ausgeschieden, kämpfen aber um einen versöhnlichen Abschluss – sowie um den ersten Pflichtspielsieg unter Neo-Coach Fabio Ingolitsch.

So startet der SK Sturm gegen Brann Bergen:

Eine kleine Aufstiegschance hat währenddessen noch Vizemeister FC Salzburg. Das Team von Trainer Thomas Letsch müsste dafür aber bei Aston Villa gewinnen und ist zudem auch auf gegnerische Schützenhilfe angewiesen. Brisanterweise könnte auch ein Sturm-Sieg den Salzburgern im Erfolgsfall entscheidend helfen.

Sky-Reporter Roland Streinz mit den letzten Infos aus Birmingham:

Auf diese Aufstellung setzt Salzburg bei Aston Villa:

