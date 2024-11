Aufstieg fix: Sensation um Fußballzwerg San Marino

Fußballzwerg San Marino hat das Siegen gelernt – und steigt in der Nations League in die Liga C auf. Der 210. und Letzte der FIFA-Weltrangliste gewann am Montag auch das zweite Aufeinandertreffen mit Liechtenstein, durch das 3:1 (0:1) in Vaduz überholte die Mannschaft von Trainer Roberto Cevoli in Gruppe D1 noch Gibraltar und sicherte sich den Spitzenrang.

Lorenzo Lazzari (46.), Nicola Nanni per Foulelfmeter (66.) und Alessandro Golinucci (77.) waren im Rheinpark Stadion die Helden des Abends. Die vom früheren Kaiserslauterer Chefcoach Konrad Fünfstück trainierten Liechtensteiner waren durch Aron Sele (40.) in Führung gegangen, beenden die Gruppe der europäischen Underdogs aber nun auf dem dritten und letzten Platz.

San Marino erzielt erstmals drei Tore

San Marino erzielte erstmals in seiner Länderspielgeschichte drei Tore und gewann erstmals ein Spiel mit zwei Toren Differenz. Vor allem aber: Nur zwei Monate nach dem 1:0-Heimsieg gegen Liechtenstein folgte ein weiterer Erfolg – zuvor war die nur knapp 34.000 Einwohner zählende Republik 20 Jahre und 140 Spiele lang ohne Sieg geblieben.

(SID) / Bild: Imago