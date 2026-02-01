Aus für Titelverteidiger WAC: Konate köpfelt Salzburg ins Cup-Halbfinale

Red Bull Salzburg ist glanzlos ins Halbfinale des ÖFB-Cups eingezogen. Der Bundesliga-Tabellenführer setzte sich am Sonntag nach langer numerischer Überlegenheit beim WAC mit 1:0 (1:0) durch und eliminierte damit den Titelverteidiger. Das Goldtor erzielte Karim Konate per Kopf (24.). Kurz zuvor war WAC-Verteidiger Cheick Mamadou Diabate ausgeschlossen worden (19.). Salzburg darf damit weiter auf seinen ersten Finaleinzug seit dem bisher letzten Cup-Titelgewinn 2022 hoffen.

Bei den Salzburgern saß der zum Jahresauftakt in der Europa League glänzend aufgelegte Jungstar Kerim Alajbegovic vorerst nur auf der Ersatzbank. Seine Kollegen waren vor 3.035 Zuschauern zu Beginn aber tonangebend. Nach einer Hereingabe von Kapitän Mads Bidstrup traf Konate nur die rechte Stange (4.).

Umstrittene Rote Karte

Die prägende Szene der Partie folgte in Minute 19: Diabate, der beim WAC nach dem Abgang von Topverteidiger Chibuike Nwaiwu zu Trabzonspor im Abwehrzentrum begonnen hatte, sah eine harte Rote Karte. Im Laufduell mit Edmund Baidoo spielte der Ivorer erst den Ball, brachte seinen Gegenspieler dann aber unglücklich zu Fall. Der Video-Assistent (VAR) sah offenbar keine klare Fehlentscheidung und schaltete sich nicht ein. Die Video-Bilder bekam Referee Jakob Semler nicht zu Gesicht.

Fünf Minuten später scorte Konate. Der 21-Jährige verwertete eine Flanke von Alajbegovic-Vertreter Clement Bischoff per Kopf. Für den Bundesliga-Schützenkönig von 2024 war es das erste Pflichtspieltor nach seiner einjährigen Pause wegen eines Kreuzbandrisses. Er hätte ein zweites bejubeln können, jagte den Ball aus aussichtsreicher Position aber klar drüber (27.). Der Druck der Salzburger ließ danach etwas nach, der WAC verzeichnete vor dem Seitenwechsel aber keinen Torschuss.

Salzburg verabsäumt Vorentscheidung

Konate blieb zur Pause nach einer Knöchelblessur in der Kabine, sein Ersatzmann Moussa Yeo schoss daneben (51.). Salzburg-Trainer Thomas Letsch verhalf zudem Innenverteidiger Tim Drexler zu seinem Debüt. Der deutsche U21-Nationalspieler, dessen Transfer von der TSG Hoffenheim erst am Vortag offiziell geworden war, verschätzte sich bei einer Flanke, WAC-Angreifer Angelo Gattermayer schlug daraus aber kein Kapital (59.).

Salzburg ging mit seinen Chancen zu fahrlässig um. Treffer von Baidoo (52.) und Yeo (85.) zählten wegen Abseits zurecht nicht. Eine Fersler-Vorarbeit von Sota Kitano brachte Frans Krätzig nicht an WAC-Goalie Nikolas Polster vorbei (71.). Yeo ließ nach einem abgerissenen Volley von Stefan Lainer per Kopf eine weitere Großchance auf das 2:0 liegen (74.). Das rächte sich beinahe, der eingewechselte Erik Kojzek verfehlte auf der Gegenseite aber das kurze Eck (86.). In der Nachspielzeit zitterten die Bullen um ihren ersten Sieg im Lavanttal seit August 2023. Bei einem Volley von Dejan Zukic musste erstmals ÖFB-Torhüter Alexander Schlager zupacken (92.).

Cup-Serie des WAC zu Ende

Der in der Bundesliga achtplatzierte WAC kassierte seine fünfte Niederlage in den jüngsten sechs Pflichtspielen. Als Wolfsberg zuletzt ein Cupspiel in der regulären Spielzeit verloren hatte, war von einer Corona-Pandemie noch keine Rede: Am 30. Oktober 2019 setzte es im Achtelfinale ein 0:1 beim damaligen Zweitligisten Wacker Innsbruck. Danach schieden die Kärntner in 26 Partien im Bewerb – wenn überhaupt – nur nach Verlängerung oder Elfmeterschießen aus.

(APA) / Artikelbild: GEPA