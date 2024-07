Unbelohnter Kampf! Misolic in Umag früh out

Der Steirer Filip Misolic ist beim ATP-Sandplatzturnier in Umag nach überstandener Qualifikation in der ersten Runde ausgeschieden.

Der 22-Jährige musste sich am Montag in Kroatien dem Serben Dusan Lajovic nach hartem Kampf in drei Sätzen mit 4:6,6:3,2:6 geschlagen geben.

Gegen den Weltranglisten-55. hatte Misolic (ATP-228.) im Entscheidungssatz beim Stand von 2:2 eine Breakchance, am Ende setzte sich aber der 34-jährige Lajovic nach 2:18 Stunden durch.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.