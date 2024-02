Aus Trainingslager abgereist: Gemicibasi vor Wechsel

Ist das Kapitel Austria Klagenfurt für den defensiven Mittelfeldspieler Turgay Gemicibasi nun endgültig vorbei?

Wie die „Krone“ berichtet, soll der Deutsch-Türke am Freitag aus dem Kurz-Trainingslager in Sibenik in Richtung Türkei geflogen, um dort den nötigen Medizincheck zu absolvieren. Sky kann diese Informationen bestätigen, der 27-Jährige befindet sich aktuell bereits in der Türkei.

Es soll nun in die zweite türkische Liga zu Göztepe gehen, der Tabellenzweite der 1. Lig möchte sich in der Breite verstärken, um den Aufstieg in die Süper Lig zu schaffen. Dort trifft der defensive Mittelfeldspieler auf den ehemaligen Austria-Kicker Tarkan Serbest.

Zweiter Türkei-Wechsel für Gemicibasi?

Für den Klagenfurter Mittelfeldspieler wäre der Wechsel zu Göztepe der zweite Transfer in die Türkei. Bereits im Sommer 2022 kam es zum Transfer zum Erstligisten Kasimpasa, wo der 27-Jährige nur zu sieben Pflichtspiel-Einsätzen kam, ehe er bereits im Winter aussortiert wurde.

Für Austria Klagenfurt lief Gemicibasi 49 Mal auf, erzielte neun Tore und drei Assists. Der physisch starke defensive Mittelfeldspieler musste zudem in seiner ersten Saison bei den Waidmannsdorfern gleich fünf Spiele aufgrund Gelb- und Rotsperren aussetzen.

(APA)/Bild: GEPA