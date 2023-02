Klagenfurts Imhof zu Gemicibasi: „Kann gerne ins Ausland wechseln“

via

via Sky Sport Austria

Austria Klagenfurt wird einem Transfer von Turgay Gemicibasi innerhalb der ADMIRAL Bundesliga nicht zustimmen. Das bestätigt SKA-Geschäftsführer Matthias Imhof im Sky-Interview.

Gemicibasi steht noch bis Saisonende bei Klagenfurt unter Vertrag, seit Juli ist der 26-Jährige an den türkischen Erstligisten Kasimpasa verliehen. Dort kam er jedoch nur in den ersten sechs Ligaspielen zum Einsatz, seit Ende Oktober schaffte er es nicht mehr in den Spieltagskader.

Daher liebäugelte der Mittelfeldspieler zuletzt mit einem Wechsel zum TSV Hartberg (Sky hat berichtet). Austria Klagenfurt schiebt dem Transfer jedoch einen Riegel vor. „Er wollte nach Österreich für ganz kleines Geld, beziehungsweise komplett umsonst. Wir haben intern die Absprache, dass wir keine Vereine in Österreich stärken, die noch gegen uns spielen“, erklärt Imhof und fügt an: „Er kann gerne ins Ausland wechseln und sich ausleihen lassen. Damit haben wir kein Problem.“

Eine Zukunft in Klagenfurt dürfte der Deutsch-Türke nach diesen Aussagen jedenfalls nicht haben.