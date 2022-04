„Außergewöhnliche Aktion“: Kalajdzic eilt Gegenspieler mit Trage zu Hilfe

via

ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic glänzte beim Bundesligaspiel des VfB Stuttgart gleich in doppelter Hinsicht: Beim 1:1 in Bielefeld erzielte Kalajdzic nicht nur den einzigen Treffer seines Teams per Elfmeter, sondern machte kurz vor Schluss auch noch mit einer starken Fairplay-Geste auf sich aufmerksam.

Was war passiert? In der Nachspielzeit prallten Bielefeld-Legionär Alessandro Schöpf und Mitspieler Fabian Klos schwer mit den Köpfen zusammen. Die Bielefeld-Stürmer musste am Platz behandelt und später mit der Trage vom Feld gebracht werden.

Die Sanitäter waren Gegenspieler Kalajdzic aber nicht schnell genug am Ort des Geschehens, sodass der 24-Jährige die Trage selbst in die Hand nahm und mit dieser zum verletzten Klos sprintete. Für die Geste gab es großen Applaus von den Bielefelder Fans. „Das war eine außergewöhnliche Aktion“, sagte Bielefeld-Trainer Frank Kramer nach der Partie.

Bild: Imago