„Weckruf“ für Austria-Flügelspieler Manuel Polster. Der 21-Jährige wird nach einem Streit im Training in den verbleibenden zwei Runden des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga nicht Teil der Kampfmannschaft sein.

Im Training soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen Polster und seinen Teamkollegen gekommen sein. Der Flügelspieler soll sich nach einer internen Diskussion bereits einsichtig gezeigt haben, dennoch wird Polster die kommenden zwei Wochen bei den Young Violets verbringen.

Nach Sky-Informationen wird der 21-Jährige nach dem Grunddurchgang wieder zur Kampfmannschaft stoßen. Polster absolvierte für die Wiener Austria in dieser Saison bewerbsübergreifend 27 Pflichtspiele, dabei gelangen dem Flügelspieler ein Tor und fünf Assists.

Polster: Nicht die erste Konfrontation

Bereits im Oktober soll es nach einer Aussage Polsters im Training eine Auseinandersetzung mit Teamkollegen gegeben haben. Der Verein hat deshalb nun reagiert und den 21-Jährigen zur zweiten Mannschaft geschickt.

Die Wiener Austria verzichtet also in einer heiklen Phase auf die Dienste von Polster. Die Veilchen bangen um den Einzug in die Meistergruppe und müssen, um diese noch erreichen zu können, auf Schützenhilfe der Konkurrenz hoffen. In den abschließenden zwei Spielen des Grunddurchgangs müssen zwei Siege her. Gleichzeitig muss auf Patzer des Trios Rapid, Klagenfurt und Hartberg gehofft werden. Auch der WAC lauert zwei Punkte vor der Austria noch auf die Chance auf die Top sechs.

(Red.) / Bild: GEPA