Austria im Testspiel gegen DAC Remis – Sturm feiert klaren Sieg

Die Bundesliga-Klubs Austria Wien und Sturm Graz haben am Mittwoch Testspiele bestritten. Für die Veilchen endete der internationale Test gegen DAC Dunajska Streda – von Ex-Rapid-Coach Robert Klauß trainiert – mit 1:1 (1:0). Die Grazer setzten sich im Testspiel gegen den Drittligisten SC Kalsdorf klar mit 4:1 (2:1) durch.

Manfred Fischer hatte die Austria gegen DAC gegen Ende der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung gebracht (39.). Der Ausgleich fiel in Minute 67 durch Giorgi Gagua.

Vizemeister Sturm wurde beim Duell gegen Kalsdorf durch Christoph Fuchs früh geschockt (2.). Szymon Wlodarczyk (5.) und Jeyland Mitchell (21.) sorgten vor der Pause noch für die Wende. Wisler Lazarre (50.) und Amady Camara (61.) trafen in Halbzeit zwei zum klaren Endstand.