Nach rund einem Jahr ohne Verein ist Cican Stankovic zurück in Österreich: Der GAK-Neuzugang, der mit Red Bull Salzburg zwischen 2015 und 2021 sechs Meistertitel und fünf ÖFB-Cup-Siege feierte und zuletzt bei AEK Athen unter Vertrag stand, will in Graz wieder Spielpraxis sammeln.

Im exklusiven Sky-Interview spricht Stankovic über seine intensive Ankunft beim GAK, die Zeit ohne Klub, seine Fitness nach individuellem Training und die sportlichen Ziele mit seinem neuen Verein.

Sky: „Cican, wie waren die ersten Stunden für Sie als GAK-Spieler?“

Cican Stankovic: „Sie waren sehr intensiv, es ist in den letzten paar Tagen alles relativ schnell gegangen. Letzte Woche gab es erstes Interesse vom GAK, jetzt freue ich mich sehr hier zu sein. Ich wollte unbedingt zu einem Verein wechseln, bei dem ich wieder Spielpraxis sammeln kann.“

Stankovic: „Eine neue, aber sehr spannende Situation“

Sky: Sie haben sich seit Ihrem Ende in Athen im vergangenen Sommer individuell fit gehalten. Wie groß war die mentale Herausforderung für Sie in dieser Zeit?

Cican Stankovic: „Ich habe immer daran geglaubt, wieder einen passenden Verein zu finden. Mario Feurer hat im letzten Jahr mit mir sehr gut individuell trainiert, sodass ich in den ersten Einheiten jetzt keine Probleme mit der Fitness hatte. Klarerweise fehlt die Matchpraxis aktuell, aber bis Saisonstart sind es noch ein paar Wochen.“

Sky: Mit Salzburg haben Sie einst reihenweise Titel geholt. Beim GAK sieht die Zielsetzung wohl anders aus.

Cican Stankovic: „Ja, das ist für mich eine neue, aber sehr spannende Situation. Der GAK ist ein Traditionsverein mit sehr viel Potenzial. Ziel ist es, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, das ist klar. Aber wir sind mitten in der Vorbereitung und auf die konzentriere ich mich vorerst auch.“

Sky: „Heute wurden die neuen Trikots unter dem Titel „Der Stoff aus dem Träume sind“ im Grazer Schubert-Kino präsentiert. Aus welchem Stoff sind denn die sportlichen Träume der neuen Saison konkret?“

Cican Stankovic: „Die letzte Saison war hart für den GAK. Wir müssen einen Saisonstart wie in der vergangenen Saison vermeiden, haben eine richtig gute Mannschaft und ein Trainerteam mit viel Erfahrung.“

Sky: „Stichwort Saisonstart: Die Punkteteilung nach dem Grunddurchgang ist Geschichte. Gut oder schlecht?“

Cican Stankovic: „Ich war schon in Salzburg nie ein Freund der Punkteteilung und bin froh, dass sie abgeschafft wurde. Jetzt zählt jedes Spiel gleich viel, jetzt ist jedes Spiel von Anfang an gleich wichtig.“