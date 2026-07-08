„Stoff, aus dem Träume sind“: GAK präsentiert neue Trikots

Der GAK hat am Mittwoch im Schubert Kino Graz seine Trikots für die Saison 2026/27 vorgestellt. Gemeinsam mit Ausrüster Macron wurden ein neues Heimtrikot und ein drittes Trikot im Custom-Design entwickelt.

Das Heimtrikot ist in Rot und Weiß längs geteilt und erinnert an frühere Europacup-Auftritte des Vereins. Im Nacken ist der Schriftzug „Alles für Rot-Weiß“ eingearbeitet. Das dritte Trikot erscheint in Royalblau im Retro-Look mit Polokragen und Gründungsmonogramm.