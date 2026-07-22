Austria Lustenau leiht Stürmer von St. Gallen aus

Die Austria Lustenau leiht Antonio Verinac vom FC St. Gallen aus. Der 21-jährige Stürmer wechselt für eine Saison an den Rhein und steigt am Donnerstag ins Training ein.

Verinac machte in Deutschland auf sich aufmerksam. Beim ETSV Hamburg erzielte der gebürtige Kroate in der Saison 2024/25 in 29 Oberliga-Spielen 26 Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor. Nach einer starken Phase beim VfB Lübeck wechselte er vor einem halben Jahr zum FC St. Gallen, für den er bisher drei Einsätze in der Schweizer Super League absolvierte.

„Ich hatte bei den Gesprächen von Beginn an ein super Gefühl. Der Verein hat mich sofort mitgenommen. Die Möglichkeit, die sich hier bietet, wollte ich unbedingt nutzen. Die Verantwortlichen und auch der Club wirken extrem familiär. Zudem wohne ich nicht weit von Lustenau entfernt. Die Strukturen, das Stadion und die Fans waren weitere Faktoren für meinen Wechsel. Auch wenn ich nur für eine Saison ausgeliehen bin, will ich so viel wie möglich spielen und dem Verein helfen, in der Bundesliga zu bleiben“, so Verinac.

Sportdirektor Dieter Alge: „Wir freuen uns sehr, Antonio bei uns begrüßen zu dürfen. Er stand bereits seit längerer Zeit auf unserer Wunschliste und wir sind überzeugt, mit ihm einen Spieler gewonnen zu haben, der perfekt zu unserer Philosophie passt. Mit seiner körperlichen Präsenz, seinem Tempo und seinem Torriecher bringt er beste Voraussetzungen für einen Stürmer mit. Gemeinsam wollen wir seine Entwicklung weiter vorantreiben und sind uns sicher, dass er unserer Offensive viel Freude bereiten wird.“