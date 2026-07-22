HSV zeigt Interesse an Austria-Verteidiger
Der Hamburger SV beschäftigt sich mit Tae-seok Lee von der Wiener Austria. Nach Sky-Informationen gab es bereits lose Gespräche, ein konkretes Angebot liegt bislang jedoch noch nicht vor.
Der Südkoreaner zählt allerdings zu den Kandidaten des deutschen Bundesligisten, der zuletzt auch Ex-Salzburg-Stürmer Patson Daka verpflichtete.
Lee war vor einem Jahr nach Wien-Favoriten gewechselt und entwickelte sich auf der linken Seite auf Anhieb zum Stammspieler. Für die Wiener Austria absolvierte der 23-Jährige bislang 30 Pflichtspiele, in denen ihm drei Tore und fünf Assists gelangen.
Auch bei der Fußball-WM kam Lee für Südkorea zum Einsatz und stand in zwei Partien auf dem Platz.
🟣⚪️ Linksverteidiger Tae-seok #Lee (23) @FKAustriaWien im Blickfeld des HSV. Erste, lose Gespräche wurden geführt, noch kein schriftliches Angebot. 30 Einsätze (3G, 5A) für #FAK. 2 Einsätze für Südkorea bei WM 2026. @SkySportAustria @Sky_Johannes @SkySportDE first: @krone_at pic.twitter.com/1z6Pd1j7pH
— Eric Niederseer (@Transferic_Sky) July 22, 2026