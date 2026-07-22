Von Manchester nach Miami: Messi-Klub holt Casemiro

Lionel Messi bekommt bei Inter Miami schlagkräftige Verstärkung: Der fünfmalige Champions-League-Sieger Casemiro wechselt zur Mannschaft des argentinischen Superstars in der MLS.

Der 34 Jahre alte Brasilianer erhält in Florida einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2027 mit einer Option bis 2029, wie der Klub mitteilte.

Für den defensiven Mittelfeldspieler wird keine Ablöse fällig. Casemiros Kontrakt war zuletzt bei Manchester United trotz starker Leistungen nicht verlängert worden. „Das Projekt, das mir der Klub vorgestellt hat, und der Einsatz aller Beteiligten, um mich hierher zu holen, bedeuten mir sehr viel“, sagte Casemiro.