Siegesserie von Kraus geht in Hamburg zu Ende

Die Siegesserie von Sinja Kraus ist im Achtelfinale des WTA-Tennisturniers von Hamburg zu Ende gegangen.

Die Kitzbühel-Siegerin verlor gegen die Armenierin Alina Tscharajewa am Mittwoch nach knapp drei Stunden Spielzeit 7:5,5:7,5:7. Die Wienerin war beim Sandplatz-Event in der Hansestadt als Nummer acht gesetzt gewesen.

In einer Partie mit vielen Breaks nahm Kraus ihrer Gegnerin bei zehn Möglichkeiten neunmal den Aufschlag ab, kassierte aber auch ihrerseits zehn Breaks.