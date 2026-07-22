Offiziell: Ex-Salzburger Daka unterschreibt in Deutschland

Neue Offensivkraft für den Hamburger SV: Patson Daka wechselt von Leicester City an die Elbe. Der 27 Jahre alte Mittelstürmer reiste am Dienstagabend nach erfolgreichem Medizincheck ins Trainingslager der „Rothosen“ in Österreich und unterschrieb seinen neuen Vertrag. Sky berichtete bereits.

„Er bringt sowohl mit als auch gegen den Ball eine hohe Leistungsbereitschaft mit und stellt sich als Teamplayer konsequent in den Dienst der Mannschaft“, sagte HSV-Sportvorständin Kathleen Krüger über den Nationalspieler aus Sambia: „Gleichzeitig verfügt er über viel Erfahrung auf internationalem Niveau.“

Der Nordklub stellt sich in diesem Sommer im Sturm neu auf. Nach den Abgängen von Ransford Königsdörffer zu Mainz 05, Robert Glatzel zum VfL Wolfsburg sowie dem Abschied von Leihspieler Damion Downs (Southampton) braucht es neues Personal. Daka traf vergangene Saison in der zweiten englischen Liga in 41 Partien fünf Mal und konnte den Abstieg des Traditionsklubs nicht verhindern. Er war damit ablösefrei.