Ex-Salzburg-Goalgetter vor Wechsel nach Deutschland

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Der HSV hat mit Patson Daka eine mündliche Einigung erzielt.

Der sambische Nationalstürmer und Ex-Salzburg-Profi soll ablösefrei nach Hamburg wechseln. Geplant ist ein Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.

Der Hamburger SV treibt die Kaderplanung für die neue Bundesliga-Saison voran. Nach Sky Sport Informationen hat der Aufsteiger eine mündliche Einigung mit Patson Daka erzielt. Der sambische Nationalspieler ist aktuell vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Leicester City ausgelaufen ist. Dadurch könnte der HSV den Angreifer ablösefrei verpflichten.

Zwischen den Parteien besteht ein verbales Agreement. Vorgesehen ist ein Vertrag über ein Jahr mit einer Option auf eine weitere Spielzeit. Der Medizincheck findet voraussichtlich am Dienstag statt.

Daka internationale Erfahrung mit

Daka bringt internationale Erfahrung mit. In der Saison 2025/26 kam der Mittelstürmer für Leicester wettbewerbsübergreifend auf 44 Einsätze, sechs Tore und vier Vorlagen.

Der 47-fache Nationalspieler Sambias war vor seiner Zeit unter anderem für Red Bull Salzburg und den FC Liefering aktiv. Besonders in Salzburg machte er mit seinen Toren auf sich aufmerksam und empfahl sich 2021 für den Wechsel in die Premier League zu den „Foxes“, die in der vergangenen Saison in die drittklassige League One abgestiegen sind.