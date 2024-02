Austria reagiert auf Hofmann-Sager nach Wiener Derby

Nachspiel des 342. Wiener Derbys: Nach dem Bekanntwerden einer verbalen Entgleisung von SK Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann sowie der erfolgten Entschuldigung des SCR-Funktionärs reagiert nun auch die Wiener Austria auf den Vorfall.

Der unterlegene Lokalrivale veröffentlichte eine Stellungnahme, in der Hofmanns Entschuldigung „zur Kenntnis“ genommen werde, gleichzeitig werden „Beschimpfungen und Herabwürdigungen“ deutlich kritisiert und abgelehnt.

Zuvor äußerte sich Hofmann zur erfolgten Beleidigung des Lokalrivalen: „Die Worte waren nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, aber unabhängig davon unpassend.“ Er habe sich zudem bei der Austria in Person von FAK-Sportdirektor Manuel Ortlechner entschuldigt.

Die Stellungnahme der Austria im Wortlaut:

„Wir nehmen die Entschuldigung von Steffen Hofmann zur Kenntnis und wollen nicht weiter Öl ins Feuer gießen. Gleichzeitig gratulieren wir zum gestrigen verdienten Derby Sieg. Beschimpfungen und Herabwürdigungen jeglicher Art widersprechen klar den Verhaltensrichtlinien aller Mitarbeiter: innen und Spieler: innen in unserem Verein und passen auch nicht in das Weltbild von Austria Wien. Wir sind stolz auf Favoriten und sehen uns mit unseren Fans in allen Bezirken der Stadt Wien tief verwurzelt.“

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.