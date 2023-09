Austria Wien gegen SK Rapid im 341. Wiener Derby mit Co-Kommentator Peter Stöger am Sonntag live bei Sky

Das Duell der Wiener Stadtrivalen am Sonntag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Sky Experte Peter Stöger begleitet die Partie als Co-Kommentator

Bereits ab 13:30 Uhr SK Sturm – WSG Tirol und Hartberg – SCR Altach exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Am Samstag ab 16:00 Uhr WAC – LASK, Austria Lustenau – Salzburg und Blau-Weiß Linz – Austria Klagenfurt exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Sky Experten am Wochenende: Alfred Tatar am Samstag sowie Marc Janko am Sonntag

Am kommenden Wochenende wartet die 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem Wiener Derby live bei Sky Sport Austria auf die Sky Seher:innen!

Wer schafft den Sprung aus der Sieglos-Serie? Austria Wien – SK Rapid mit Co-Kommentator Peter Stöger am Sonntag live bei Sky Sport Austria

Am Sonntag blickt Fußball-Österreich gespannt nach Wien, wenn in der Bundeshauptstadt das 341. Derby zwischen Austria Wien und dem SK Rapid ansteht. Während die Veilchen den zweiten Saisonsieg feiern möchten, wollen die Gäste aus Hütteldorf den ersten Derbysieg seit 2019 einfahren. Wer kann die eigene Negativ-Serie beenden? Das Wiener Derby wird ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 übertragen. Sky Experte Peter Stöger wird die Partie an der Seite von Otto Rosenauer als Co-Kommentator begleiten.

Zuvor beginnt der Bundesliga-Sonntag bereits ab 13:30 Uhr. In Graz empfängt der SK Sturm die WSG Tirol. Wer als Sieger vom Platz geht, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 gezeigt. Zeitgleich treffen bei Hartberg gegen SCR Altach zwei Tabellennachbarn aufeinander. Ob die von Joachim Standfest trainierten Gäste in der Tabelle an der Schopp-Elf vorbeiziehen können, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 angeboten.

Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Alfred Tatar live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Zu Beginn der 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga wartet am Samstag ab 16:00 Uhr eine Dreier-Konferenz auf die Sky Seher:innen. In Kärnten trifft der WAC auf den LASK. Wer sich durchsetzt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Zeitgleich kommt es bei Austria Lustenau gegen Salzburg zum Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellenletzten. Gelingt der Mader-Elf die Überraschung oder bleibt Salzburg weiter an der Spitze? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Komplettiert wird der Samstag mit der Partie Blau-Weiß Linz gegen Austria Klagenfurt. Nach der Sensation gegen Salzburg will der Aufsteiger nun auch den Tabellenvierten ärgern. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 gezeigt. Die Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Die 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Samstag, 30. September 2023

16:00 Uhr:

RZ Pellets WAC – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SC Austria Lustenau – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FC Blau-Weiß Linz – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Alfred Tatar

Sonntag, 1. Oktober 2023

13:30 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Egger Glas Hartberg – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

FK Austria Wien – SK Rapid, live auf Sky Sport Austria 1

Kommentator: Otto Rosenauer

Co-Kommentator: Peter Stöger

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Marc Janko

Beitragsbild: GEPA.